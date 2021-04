Politica



Martisca (FI): "Bagni pubblici fondamentali, l'amministrazione deve intervenire"

giovedì, 1 aprile 2021, 10:05

Lucian Martisca, di Forza Italia Carrara, in un comunicato, si esprime in merito alla situazione dei bagni pubblici a Carrara, che sono una nota dolente nella gestione dei servizi all'accoglienza e alla cittadinanza.



"I bagni pubblici non sono mai stati un punto di forza della nostra città,- spiega- sia quelli situati in Piazza d'armi che quelli a Marina di Carrara :essendo comunque in un periodo dove i servizi igienici dei locali privati non possono essere utilizzati, la faccenda comincia a diventare una cosa più che seria. Una problematica che rischia di essere ancora più pesante per chi è diversamente abile, o per chi ha un bambino oppure ha un età avanzata, tutte categorie penalizzate ulteriormente perché necessitano di spazi attrezzati e puliti. L'amministrazione è da più di un anno che sta restaurando i bagni pubblici in Piazza D'Armi e momentaneamente sono chiusi pure quelli sulla spiaggia libera a Marina di Carrara, una situazione critica che necessita di intervento rapido e concreto, perché non è accettabile".



"Pertanto - prosegue - chiediamo all'assessore Andrea Raggi di intervenire il prima possibile per aiutare i cittadini: l'assessore il 24 dicembre 2020, dichiaró in un suo comunicato che i bagni pubblici sarebbero stati pronti per la stagione turistica, come se questo servizio fosse destinato solamente ai turisti, senza pensare alle necessità dei cittadini e di chi paga le tasse per contribuire allo sviluppo di questa città".



"Da segnalare - conclude - invece come a Massa è stato approvato un progetto che prevede la realizzazione di bagni pubblici in piazza Pellerano utilizzabili da tutta la popolazione, accessibili anche ai diversamente abili e autopulenti, segno che l'amministrazione massese è per l'ennesima volta un passo avanti".