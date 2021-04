Massa Città in Comune: “L’immobile dell’ex centro Serinper in via Galvani perderà valore all’asta?”

Altri articoli in Politica

martedì, 13 aprile 2021, 10:25

Gianluca Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale "L'Assiolo", in un comunicato, mette in luce le condizioni in cui versa il lago di Porta, area protetta che si trova al confine fra le province di Massa Carrara e Lucca, e che che s più volte è stato oggetto di vivaci dibattiti sulla sua...

lunedì, 12 aprile 2021, 20:33

Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara) attacca l'amministrazione per la gestione della scuola Giromini di Marina di Carrara, per la quale avrebbe perso un finanziamento della Regione nel 2020

lunedì, 12 aprile 2021, 12:07

Antonella Gramigna, dipartimento di Forza Italia Toscana Made in Italy, in un comunicato, esprime le sue perplessità in merito alle aperture previste per il cambio di colore in Toscana, previste da oggi, lunedi 12 aprile

sabato, 10 aprile 2021, 16:35

La famiglia di Forza Italia Massa continua a crescere ed altri due consiglieri comunali aderiscono al progetto di rilancio e velocizzazione dell'azione del centrodestra guidata dal Sindaco Francesco Persiani

sabato, 10 aprile 2021, 10:20

Con l’ingresso di un gruppo di sostenitori provenienti dall’associazione Articolo Primo, Massa Carrara in Azione si è dotata di una nuova organizzazione interna in grado di poter essere ancora più presente sul territorio ed avere un maggior contatto con la cittadinanza

venerdì, 9 aprile 2021, 18:48

Il PSI sezione Puccinelli di Marina di Carrara, in un comunicato, attacca la giunta grillina sulla questione della pineta del quartiere Marinelli e al riuso dei tronchi di pino tagliati come base di sculture lignee