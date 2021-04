Politica



Massimiliano Bernardi: “La Carrarese non ha bisogno di supporter dell’ultim’ora, Paita e Abruzzese hanno sbagliato entrambi”

venerdì, 16 aprile 2021, 10:06

I social sono ormai la piazza di scontro, anche politico: in questi ultimi giorni ha tenuto banco la vicenda della Carrarese, squadra seguitissima ovviamente dalla comunità che sta attraversando un periodo molto delicato e il post, poi cancellato, della consigliera Marzia Paita e della risposta data, ma mezzo stampa di Nicola Abruzzese, Pd, ha provocato un bel dibattito politico.

Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara), in un comunicato, ha manifestato tutta la sua contrarietà per l’uso di Facebook e soprattutto l’aver tirato a mezzo la squadra cittadina, da parte dei due politici locali: “Chiedo alla consigliera Marzia Paita – dice Bernardi- chi le ha dato il diritto di pubblicare sul suo profilo Facebook giudizi sarcastici sulla carrarese e le suggerisco di incominciare ad occupare il suo tempo per espletare con serietà il suo mandato elettorale; dopodiché chiedo a Nicola Abruzzese del circolo PD di Carrara centro, perché si è scomodato ad interpretate gli umori dei tifosi della carrarese, probabilmente non per spirito di squadra , ma per racimolare qualche voto in vista della prossima campagna elettorale”.

“E’ ora di finirla! - continua - ha sbagliato la grillina Marzia Paita che senza coraggio ha cancellato l’offesa che era già stata immortalata su Facebook e ha sbagliato Abruzzese del Pd che ha strumentalizzato il fatto increscioso per interessi politici . La Carrarese non è in attesa di processi né di supporter dell’ultim’ora, per noi conta solo che ci sia un campo di calcio e uno stadio a norma dove i nostri giallo azzurri ai quali daremo sempre voce, possano giocare e gli ultras tornare nella loro curva.”

Bernardi ricorda, poi, le condizioni dello stadio, che anche prima della pandemia era in buona parte off limits ai tifosi: “Ma l’amministrazione grillina - afferma - ha sempre dimostrato lassismo sulla vicenda tanto da finire al centro delle proteste di tifosi e non solo. Silvio Baldini, l’ex allenatore, da parte sua, nel momento caldo dell’emergenza ci mise la faccia, chiedendo al Comune interventi urgenti e , dopo tre anni e mezzo di successi, le cose in campo hanno iniziato ad andare male e Baldini ha fatto un passo indietro, così che la consigliera 5 Stelle Marzia Paita è subito andata all’attacco con il post, rimosso dopo le reazioni e nemmeno l’ intervento da parte di un Pd, morto e sepolto fuori e dentro la gestione della città ,è stato gradito : i tifosi e la squadra meritano rispetto da parte di tutti”.

Donatella Beneventi