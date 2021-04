New entry nel direttivo di FdI: Valentina Carlini, esperta in economia e marketing

Altri articoli in Politica

mercoledì, 21 aprile 2021, 00:50

Leggete quanto scriveva Gianroberto Casaleggio, lo scomparso fondatore e “guru” del Movimento 5 Stelle nel suo libro “Veni, vidi, web”, pubblicato nel 2015. Vi si aprirà davanti il mondo verso cui l’umanità sembra procedere a tappe forzate.

martedì, 20 aprile 2021, 17:29

A seguito di un video pubblicato nei giorni scorsi dall’onorevole Cosimo Maria Ferri in merito all’emergenza abitativa, replicano il sindaco Francesco Persiani e l’assessore alle Politiche sociali Amelia Zanti

martedì, 20 aprile 2021, 16:01

Gianni Musetti (Forza Italia), in una nota stampa, si esprime in merito alle improvvise dimissioni di Macchiarini da assessore al commercio del comune di Carrara, decisione che è arrivata come un fulmine a ciel sereno e che sta dando vita a numerose ipotesi sulle ragioni che hanno spinto l'avvocato a...

martedì, 20 aprile 2021, 10:40

In una nota stampa, Riccardo Pelliccia, coordinatore comunale di Azione, approva il richiamo da parte di Giacomo Bugliani e del Pd, al comune di Massa, affinché non si trovi impreparato a livello progettuale, per i fondi derivanti dal Recovery Plan

lunedì, 19 aprile 2021, 19:39

Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara) attacca l'amministrazione pentastellata in merito alla gestione delle isole ecologiche realizzate dalla partecipata Nausicaa, che, a detta del consigliere, si sono tramutate in discariche a cielo aperto

lunedì, 19 aprile 2021, 15:30

Torna alla carica il segretario della Uil Fpl Massa Carrara, Claudio Salvadori, che proprio in queste ore ha ricevuto una segnalazione con richiesta di intervento da parte dei lavoratori per quanto sta accadendo al reparto di cure intermedie no Covid del monoblocco di Carrara