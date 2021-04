Politica



Ponte Albiano Magra, Fantozzi (Fdi): "Ad un anno dal crollo abitanti ancora isolati. Regione e Anas accelerino i lavori"

giovedì, 8 aprile 2021, 15:30

"Ad un anno di distanza la ferita è ancora aperta. Gli abitanti di Albiano Magra e le sue attività commerciali sono ancora isolati, tanti annunci e promesse ma pochissimi fatti. I lavori per la ricostruzione del ponte vanno avanti a rilento: gli operai sono ancora impegnati nelle opere di pre-cantierizzazione. Mentre i lavori per le rampe sulla A12 sono in grave ritardo. Regione e Anas accelerino la ricostruzione, le stime di fine lavori vanno al 2022 ma i residenti e le imprese della zona meritano rispetto!" dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico in Consiglio regionale, che presenterà un'interrogazione alla Regione.

"Gli operatori economici, con grande dignità e simbolicamente, hanno consegnato le chiavi delle loro attività al prefetto di Massa Carrara. Un gesto dal grande significato sociale: dove sono i rappresentanti del Pd in Regione che parlavano di indennizzi per Albiano?" chiede Fantozzi.

"Non è accettabile che, ad un anno di distanza, la comunità lunigianese continui a scontare una tale gravissima situazione. I collegamenti nella zona sono in ginocchio, le attività economiche abbandonate a se stesse così come i residenti. Non sono state ancora rimosse le porzioni crollate del ponte, molto pericolose in occasione delle piene dei fiumi e anche fonte d inquinamento per le acque del Magra" fanno notare Marco Guidi ed Umberto Zangani, coordinatore e vice-coordinatore provinciali di Fratelli d'Italia, e Alessandro Amorese, dirigente nazionale di Fdi.