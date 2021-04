Politica



Riccardo Pelliccia (Azione): "Massa non deve trovarsi impreparata con i fondi del Recovery Plan"

martedì, 20 aprile 2021, 10:40

In una nota stampa, Riccardo Pelliccia, coordinatore comunale di Azione, approva il richiamo da parte di Giacomo Bugliani e del Pd, al comune di Massa, affinché non si trovi impreparato a livello progettuale, per i fondi derivanti dal Recovery Plan: "Non possiamo più permetterci di rimanere indietro rispetto al resto della Regione - afferma - e per questo motivo occorre cominciare a dialogare con la giunta regionale e a proporre idee e una visione diversa di città. In questo senso dovremmo prendere ispirazione da comuni come Livorno che hanno cominciato da tempo a promuovere iniziative sul territorio per raccogliere idee da associazioni e esperti del settore per non farsi trovare impreparati nell'utilizzo dei fondi".

Pelliccia, inoltre, nell'elencare le destinazioni di uso dei fondi, che comprendono investimenti sul fronte della transizione ecologica e digitale, l'ammodernamento delle infrastrutture, solo per citarne alcuni, si chiede se l'amministrazione ha idee in merito, considerato che da questi fondi dipende il futuro del territorio: "Se il sindaco di Massa - prosegue - è troppo impegnato a fare campagna elettorale per il segretario del proprio partito sulla sua pagina istituzionale, come Azione lanciamo un appello a tutte le forze del campo progressista per cominciare ad intavolare una discussione sulla visione della città del futuro".