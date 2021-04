Politica



Ronchieri e Castellini presentano mozione su banca del latte

venerdì, 30 aprile 2021, 15:21

Il capogruppo in consiglio comunale Ronchieri e il coordinatore provinciale"Azzurro Donna" Castellini intervengono circa una mozione sulla banca del latte e sull'importanza dell'allattamento al seno, nonché sulla necessità di realizzare spazi.



"A seguito dell’incontro del 10 Novembre 2020 - affermano - con l’assessore Zanti, richiesto dal Consigliere Comunale Giovanbattista Ronchieri, in rappresentanza del gruppo Consiliare di Forza Italia, alla presenza della coordinatrice Prov.le di Azzurro Donna, Sonia Castellini, volto a portare a conoscenza l’assessore della mancanza di punti allattamento, nonché della carenza della nostra Asl circa la Banca del latte umano Donato, abbiamo messo in cantiere la possibilità di realizzare appena possibile degli spazi dedicati alle mamme per favorire l’allattamento al seno e contestualmente abbiamo pensato di chiedere la realizzazione di una Banca del latte umano Donato, dato che la Provincia di Massa-Carrara fa riferimento all’ospedale Versilia nonostante sia sede di un recente Ospedale che raccoglie un bacino di utenza molto ampio ed abbia spazi a sufficienza per i macchinari necessari alla conservazione del latte. Il progetto è ambizioso ed importante, infatti l’Assessore Zanti ha subito accolto positivamente i nostri suggerimenti ascoltandoci con attenzione ma mettendo in luce l’esigenza di attendere che la situazione pandemica si stabilizzasse per poi procedere con una mozione".



"Evidentemente - concludono - ora i tempi sono maturi sebbene la situazione pandemica non sia rientrata, adesso è sotto controllo e non possiamo dimenticare un tema così importante anche dal punto di vista sella salute, quindi possiamo tornare sul progetto di Forza Italia e Azzurro Donna per realizzare dapprima i Baby pit Stop nei locali Comunali aperti al pubblico, poi per sensibilizzare gli Enti Locali nonché le aziende private, i titolari e gestori di esercizi pubblici, sull'importanza di individuare, ove possibile, spazi idonei all’allattamento segnalandoli adeguatamente, come da esempio che abbiamo portato all’Assessore di vetrofania, già presente nel comune di Camaiore, promossa dall’associazione Piccole Stelle (di cui Castellini e Ronchieri hanno incontrato i vertici), patrocinata dal Comune. Contestualmente si chiederà di intervenire presso la ASL1 Toscana Nord Ovest, Regione Toscana e il Presidente Eugenio Giani per chiedere l'avvio di un percorso che favorisca la creazione di una banca del latte umano donato all’ Ospedale Delle Apuane. Per questo il Gruppo Consiliare di Forza Italia (Ronchieri, Benedetti, Cofrancesco, Cagetti) ha provveduto a scrivere una mozione in favore dell’allattamento al seno e dell’importanza del latte materno per la salute del bambino, ricordando che soprattutto nel momento drammatico che stiamo vivendo, il latte materno ha dei documentati vantaggi anche sul rafforzamento del sistema immunitario dei bambini".