Tessa (FdI): "La scuola del marmo offre sbocchi occupazionali e l'amministrazione dovrebbe promuoverla"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 14 aprile 2021, 14:37

La situazione del fiume Frigido continua a peggiorare e il coordinamento comunale di Forza Italia di Massa, insieme al consigliere regionale Marco Stella, è pronto a presentare una nuova interrogazione al presidente Eugenio Giani

mercoledì, 14 aprile 2021, 10:38

Così Lucian Martisca di Forza Italia in una nota stampa sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare da parte di E.R.P. Massa-Carrara S.P.A.

martedì, 13 aprile 2021, 17:19

In relazione all’asta fallimentare dell’immobile di via Galvani, in uso fino a Gennaio 2019 a Serinper/Oaf, è riaffiorato il verbale di vigilanza edilizia dello stesso

martedì, 13 aprile 2021, 10:25

Gianluca Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale "L'Assiolo", in un comunicato, mette in luce le condizioni in cui versa il lago di Porta, area protetta che si trova al confine fra le province di Massa Carrara e Lucca, e che che s più volte è stato oggetto di vivaci dibattiti sulla sua...

lunedì, 12 aprile 2021, 20:33

Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara) attacca l'amministrazione per la gestione della scuola Giromini di Marina di Carrara, per la quale avrebbe perso un finanziamento della Regione nel 2020

lunedì, 12 aprile 2021, 12:07

Antonella Gramigna, dipartimento di Forza Italia Toscana Made in Italy, in un comunicato, esprime le sue perplessità in merito alle aperture previste per il cambio di colore in Toscana, previste da oggi, lunedi 12 aprile