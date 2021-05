Politica



Associazione L'Assiolo: "La politica dà risposte confuse sul tema ambiente"

giovedì, 20 maggio 2021, 16:42

Il tema della salvaguardia dell'ambiente naturale, è oggetto di interesse di varie associazioni di volontariato e di liberi cittadini che si prendono a cuore il benessere delle aree naturali: fra queste, l'associazione L'Assiolo, che in una nota stampa, prendendo in considerazione l'area di Poveromo, al centro delle polemiche negli ultimi tempi, criticando il susseguirsi di battute e dichiarazioni, a loro dire, confuse e che denunciano una certa incompetenza a riguardo.

"Ultima in ordine di apparizione l'On. Martina Nardi che come riportiamo nell'articolo esce sulla stampa con questa sua esternazione di cui francamente non riusciamo a comprendere neanche ad una parola.

"Poveromo ha uno spazio come quello dell'ex Versil Park completamente degradato - spiega Nardi -, in pieno stato di abbandono perché il sindaco Persiani ha dato un permesso di intervento ad una azienda che lavora per Gaia, ma in questo momento il permesso concesso dall'Amministrazione comunale si sta traducendo in una distruzione della natura e di una area particolarmente di pregio per tutta Poveromo. Per fortuna, grazie alle azioni dei proprietari dei terreni confinanti, ora questa azienda sembra intenzionata a lasciare l'area. Ma sarebbe utile che il Comune vigilasse sul corretto ripristino dello stato del luogo". Ci auguriamo solo quanto affermato sia stato stravolto, ho copiato male dagli organi di informazione, ma francamente di quale ex Versil Park sta parlando non riusciamo a capirlo.