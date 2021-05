Politica



Associazione L'Assiolo: "Le aree naturalistiche del litorale sono discariche a cielo aperto"

venerdì, 28 maggio 2021, 16:47

L'associazione ambientalista L'Assiolo denuncia, in un comunicato, la situazione degradata in cui verserebbero aree naturalistiche sul litorale massese, note come Barumba e Trabucco, questo alla vigilia della stagione balneare: "Quelle che dovevano e dovrebbero essere dei giardini botanici- scrive l'associazione- sono delle squallide discariche di rifiuti , parcheggi abusivi e strutture idrauliche ridotte a relitti arrugginiti, per non dire degli impianti elettrici divelti e chiusure scardinate. Da anni segnaliamo questa situazione, nel silenzio più assoluto delle Istituzioni e dei cittadini che da sempre con i loro silenzi, hanno ridotto il territorio in una landa colma di degrado e inquinamento che ci pone in posizione arretrata come qualità ambientale nazionale".



"Cittadini - esorta - svegliatevi da questo torpore di inciviltà, incultura, menefreghismo, individualismo, tutto questo ci sta portando alla rovina e alla fine del pianeta Terra. Se poi non riuscite a capire il bello dal brutto, fate una passeggiata all'oasi WWF delle Dune di Forte dei Marmi, dove da trent'anni anni amministrazioni sensibili e un manipolo di appassionati hanno trasformato un'area degradata in un giardino botanico unico, con essenze rare , colori e profumi unici, un vero miracolo del buon senso".