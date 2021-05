Politica



Cosimo Ferri su Imm Carrara: “Urge il rilancio della fiera ed anche il comune deve battere un colpo”

venerdì, 14 maggio 2021, 15:10

“L’agenda dettata della Regione Toscana nella riunione che si è tenuta alla presenza dell’ assessore regionale Leonardo Marras, è certamente condivisibile : approvare i bilanci 2019, 2020 e siglare continuità aziendale per garantire anche i lavoratori e dare vita ad un vero piano industriale”.

Così interviene l’onorevole Cosimo Ferri sulla questione dell’IMM di Carrara. “Servono una svolta ed una nuova visione. Non bisogna più perdere tempo, occorre risanare e ripartire. Il rilancio dell’IMM significa per il nostro territorio turismo, economia, industria, ricerca nella tecnologia, confronto ed apertura ad una internazionalizzazione”.

Ferri insiste sull’importanza per il territorio di settori cruciali come nautica, marmo, tradizioni, turismo balneare, industria anche meccanica: “Tanti settori che possono attirare aziende, utenti e investitori. Vigileremo affinché si porti avanti questo piano e non rimangano solo promesse. Chiediamo fatti concreti.”

“Anche il comune di Carrara batta un colpo – incalza Ferri – s’impegni a garantire la mobilità ai lavoratori e contribuisca con idee nel ridisegnare questa Fiera”.

Gli ingredienti per il rilancio secondo Ferri sono, prima di tutto, coraggio, determinazione e soprattutto rispetto dei tempi: “Parliamo ancora di bilancio del 2019! Piano di risanamento e piano industriale non possono più aspettare. Il rilancio della Fiera consentirà a Carrara di ripartire e di valorizzare le sue grandi potenzialità. All’interno del governo abbiamo sempre fornito il nostro contributo per rilanciare il mondo fieristico e tutto l’indotto”.

M.C.