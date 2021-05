Fantozzi (FdI): "Passano i mesi ed è sempre più assordante il silenzio attorno al destino del Monoblocco"

Altri articoli in Politica

giovedì, 13 maggio 2021, 20:14

Italia Viva Carrara esprime la necessità di fare squadra fra le forze del centro sinistra e si mette a disposizione per Carrara, in vista delle amministrative del 2022

giovedì, 13 maggio 2021, 19:41

Il destino del Monoblocco di Carrara è nuovamente alla ribalta, con una presa di posizione da parte del comitato Primo Soccorso, che, in un comunicato, richiama l'attenzione sulla ex struttura ospedaliera, la cui destinazione d'uso non appare ancora del tutto chiara

giovedì, 13 maggio 2021, 19:01

Così la Lega recependo la recente scoperta fatta sul territorio. Per il Carroccio, è la dimostrazione di ciò che da sempre sospetta e che finalmente è stato confermato da dati tecnici

giovedì, 13 maggio 2021, 18:54

Così Forza Italia in merito alla mancata sostituzione di panchine ed arredo urbano in via Colombo ed a Marina di Massa

giovedì, 13 maggio 2021, 18:52

Metà giugno. Questa la data limite che Forza Italia di Carrara si prefigge affinché venga approvato il piano di risanamento e si realizzi così un primo passo riguardo a Carrarafiere. Tra incertezze e sbagli, dunque, secondo FI sono passati troppi anni

giovedì, 13 maggio 2021, 15:41

Il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia, in una nota stampa, critica il sindaco De Pasquale per la partecipazione alla festa di conclusione del ramadam da parte della comunità islamica della città di Carrara