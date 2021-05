Politica



FdI: "Condanna per il colpevole dello stupro di Marina, vanno tenuti d'occhio i flussi migratori"

sabato, 29 maggio 2021, 11:35

Fratelli d'Italia, sia il coordinamento comunale che il dipartimento regionale toscano sulla sicurezza e la legalità, in una nota stampa, condanna i fatti di Marina ed esprime sostegno alle forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche, in particolare la compagnia dei carabinieri di Carrara agli ordini del maggiore Cristiano Marella : "Consapevoli del fatto che quello successo a Marina di Carrara alcuni giorni fa- dicono- è già successo purtroppo in passato con conseguenti ancor più gravi e potrebbe comunque succedere in futuro in altre citta.

Vorremmo focalizzare l'attenzione piuttosto sul fatto che è necessario che cambi la politica sui flussi migratori attuata dai governi Conte e Draghi, governi "dell'ammucchiata" cui solo Fratelli d'Italia per coerenza e serietà si è ben guardata di far parte.

Infatti- continua- se si continua a far arrivare in Italia centinaia di migliaia di immigrati senza che ne abbiano titolo e nel giro di pochi mesi se ne perdono le tracce , è fisiologico che tra loro ci sia una percentuale con attitudine delinquenziale , che li fa poi balzare agli "onori" della cronaca nera.

Di delinquenti nostrani - conclude- ne abbiamo a sufficienza ,nel caso specifico dello stupro non dimentichiamo quel "mostro" dell'imprenditore lombardo che ha drogato e stuprato decine di ragazze, quindi evitiamo che ne arrivino anche da paesi dove il rispetto per la donna è un optional e l'unica soluzione come propone Fratelli d'Italia è - previo accordo politico internazionale - il blocco navale".