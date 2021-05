Politica



Forza Italia Massa avvia il progetto "Tacco 10": la cultura del rispetto parte dalla scuola

domenica, 23 maggio 2021, 17:17

Forza Italia, attraverso il responsabile provinciale del dipartimento Istruzione e Disabilità Luca Tonlazzerini, con il contributo di Azzurro Donna guidato da Sonia Castellini e il gruppo consiliare (Benedetti, Cagetti, Cofrancesco, Ronchieri), ha provveduto a scrivere una mozione tramite la quale presentare il progetto "Tacco 10", a supporto delle donne vittime di stalking e forme di persecuzione.

Con questo progetto, si intende avviare costanti e concrete iniziative atte a sensibilizzare le persone su questo importante tema e supportare i diritti delle donne partendo proprio dalle scuole.

Queste concrete iniziative saranno accompagnate anche da un atto simbolico: la collocazione, all'interno delle scuole, di una scarpa rossa con tacco contenuta in un cubo trasparente, icona dei diritti e della libertà delle donne.

Le motivazioni sono espresse proprio nelle parole di Domenico Piedimonte, coordinatore comunale di Forza Italia Massa: "3 milioni e 466 mila: sono le donne che, nel nostro paese, nell'arco della propria vita hanno subito atti persecutori da parte di qualcuno,nel mondo del lavoro questa emergenza riguarda quasi 70 mila donne, un grande esercito privo di "armi" per difendersi. Basta giustificare o tollerare queste brutalità: la donna non induce l'uomo in tentazione così come l'uomo non induce la donna; queste violenze sono inaccettabili!".