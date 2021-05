Politica



Forza Italia Massa: "Bene la gestione della differenziata, occorre sensibilizzare gli esercenti"

venerdì, 21 maggio 2021, 21:06

Decoro del lungomare massese e differenziata: questi sono i temi affrontati da Forza Italia Massa che in un comunicato, rileva che, se da una parte la gestione della racconta differenziata ha notevolmente migliorato la qualità della vita, dall'altro è importante che gli esercenti presenti sul litorale, siano sensibilizzati al decoro, esponendo i cassonetti colorati, solo negli orari previsti per lo smaltimento: "Siamo certi che nessuno di noi, neanche il Delegato alla Costa- afferma il partito - voglia vedere il lungomare diventare l'esposizione dei nuovi bidoni colorati dei privati. Forza Italia Massa chiede un immediato intervento della Giunta e del Delegato per far sì che si stipuli un miglior protocollo d'intesa con tutti i privati che gestiscono un ristorante, un bar o uno stabilimento sul lungomare affinché sia più chiaro che il progetto "adotta un aiuola" non diventi "adotta un bidoncino".



"Forza Italia- conclude - ritiene che una miglior comunicazione con gli interessati ed una maggiore presenza e vigilanza sul territorio non potrebbe far altro che bene al turismo ed alla coalizione alla quale apparteniamo convintamente".