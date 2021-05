Politica



Fosso Poveromo, Fantozzi (FdI): "Un mega impianto impattante a livello ambientale che toglierà spazio alla spiaggia"

martedì, 11 maggio 2021, 08:43

"Il progetto del nuovo impianto idrovoro previsto sul fosso di Poveromo preoccupa balneari, associazioni e residenti per il forte impatto ambientale che potrebbe avere sulla costa massese e perché comporterà una notevole riduzione degli spazi della spiaggia libera. Un tratto di arenile da tutelare in una zona colpita da una forte erosione" dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, che stamani ha effettuato un sopralluogo sulla spiaggia di Poveromo, accompagnato dal coordinatore Fdi per la provincia di Massa Carrara, Marco Guidi.

"Presenterò un'interrogazione alla Regione visto che si tratta di un progetto molto oneroso per le casse pubbliche. Vogliamo sapere la portata complessiva dello stesso e conoscere i dati tecnici che giustificano e privilegiano questa rispetto ad altre soluzioni. Vogliamo sapere se la Giunta toscana ha valutato bene l'impatto su ambiente e paesaggio. La Regione, come già accaduto per la vicenda di Santa Croce, non deve derogare a terzi tali aspetti del progetto visto che va ad incidere pesantemente su una importante porzione di costa. Servono risposte precise che chiederemo insieme al Comune di Massa nell'ottica della sicurezza idraulica del territorio. Le mareggiate arrivano in prossimità delle strutture balneari e deve essere fatta chiarezza sull'impatto del progetto su questi fenomeni marini" dichiara Fantozzi.