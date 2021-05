Politica



Fratelli d'italia denuncia il degrado della palestra di Bedizzano

domenica, 30 maggio 2021, 00:33

di donatella beneventi

Le segnalazioni di alcuni cittadini sullo stato di degrado in cui verserebbe la palestra di Bedizzano sono state raccolte da Fratelli d'italia che ne fa riferimento in un comunicato dove critica anche l'amministrazione pentastellata che non si sarebbe curata della struttura, nonostante le promesse passate: "Promesse mai mantenute che ancora una volta denotano la notoria incapacità dei grillini nell'amministrare la città. Fratelli d'Italia, che sia a livello nazionale che locale ha dato dimostrazione delle propria serietà e coerenza, promettendo solo quello che potrà mantenere, si prende sin d'ora l'impegno, nel caso in cui, il prossimo anno, fosse investita dai cittadini, dell'onore di governare la città, di provvedere a rendere agli abitanti di Bedizzano, la fruibilità della palestra per renderla importante centro di aggregazione. Bedizzano e gli altri paesi a monte, dovranno diventare un importante punto riferimento per la rinascita turistica, culturale e sociale della città".