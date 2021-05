Fratelli d'Italia ricorda la strage di Capaci al parco 'Falcone e Borsellino'

Altri articoli in Politica

giovedì, 20 maggio 2021, 18:19

La Lega Salvini Premier di Massa, in una nota stampa, risponde agli attacchi indirizzati al sindaco Persiani da parte dell'onorevole Nardi (PD)

giovedì, 20 maggio 2021, 16:42

Il tema della salvaguardia dell'ambiente naturale, è oggetto di interesse di varie associazioni di volontariato e di liberi cittadini che si prendono a cuore il benessere delle aree naturali

giovedì, 20 maggio 2021, 14:28

Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, che ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale e che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nella zona, accompagnato dal coordinatore provinciale di Fdi, Marco Guidi

giovedì, 20 maggio 2021, 14:23

Ad intervenire sulla questione dei Cup di Massa-Carrara in cui è inibito l'uso del contante per il pagamento dei ticket è Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega

giovedì, 20 maggio 2021, 14:18

Così la deputata Pd di Massa Carrara e presidente della Commissione Attività Produttive della camera commenta la notizia di un interessamento di Evan per la prossima asta dello stabilimento di Careggine in Garfagnana

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:54

Necessario, secondo il Pd di Massa, il ripristino dei pagamenti dei ticket sanitari in contanti. Interpellano così il sindaco, chiedendogli un'azione immediata. Tanti i motivi