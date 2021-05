Politica



Italia Viva Carrara esprime soddisfazione per la visita di Teresa Bellanova e Raffaella Paita

domenica, 23 maggio 2021, 21:19

La visita dei ministri Bellanova e Paita all'Autorità Portuale di Marina di Carrara è stata molto apprezzata da Italia Viva che, in una nota stampa, ha dato evidenza all'importanza dell'incontro, non solo per il partito, ma anche per la città e per il futuro dello scalo marinello: "Durante l'incontro - spiega in una nota - sono stati illustrati alcuni dati sui traffici dello scalo del nostro porto al fine di sottolineare segnali particolarmente positivi nel primo quadrimestre di quest'anno, recuperando sui traffici del 2020 e sul 2019".

"Sul piano degli investimenti sulle opere portuali - continua il documento - è stata ribadita da parte di Teresa Bellanova la strategicità del nostrro scalo, dopodiché ha incontrato i cittadini e le associazioni di categoria presso il bagno Doride e, nel corso del dibattito lil viceministro, dopo aver ascoltato gli interventi dei numerosi rappresentanti locali, ha espresso la volontà di lavorare insieme a tutti i soggetti coinvolti sui diversi argomenti.

Consapevole dei pesanti disagi causati all'economia dalla mancanza di infrastrutture adeguate la Bellanova ha ribadito il si agli investimenti sulla sostenibilità ambientale sia con il Pnr, ma non trascurando quell'insieme delle infrastrutture necessarie ad agevolare la mobilità delle merci e delle persone."

Italia Viva, infine, conclude riportando le parole del vice ministro riguardante l'importanza delle infrastrutture per il futuro del paese, all'insegna di una economia sempre più sostenibile e veicolo di occupazione per i giovani, una di queste la Pontremolese e gli investimenti sulla portualità.