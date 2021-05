La Cisl interviene sugli asili nido di Massa: “Le esternalizzazioni compromettono il servizio”

Altri articoli in Politica

martedì, 11 maggio 2021, 11:11

Un errore dovuto all’intensità del lavoro: un cosiddetto “slip”, ha dichiarato l’azienda Usl Toscana Nord Ovest nella conferenza stampa subito indetta per dare i chiarimenti del caso. Errori che si vorrebbe non succedessero mai, ma che purtroppo fanno parte dell’agire umano, come recita l’antico motto

martedì, 11 maggio 2021, 08:43

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, che stamani ha effettuato un sopralluogo sulla spiaggia di Poveromo, accompagnato dal coordinatore Fdi per la provincia di Massa Carrara, Marco Guidi

lunedì, 10 maggio 2021, 13:06

Così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi il quale dichiara come, ancora una volta, sia dimostrato come la Regione abbia davvero poco a cuore il nostro territorio

domenica, 9 maggio 2021, 22:53

Antonella Gramigna, responsabile di Forza Italia Toscana dipartimento Made In Italy, in comunicato, critica la decisione delle Ue in merito alla possibilità di includere alcune norme, che permetterebbero, di fatto così, l'ammissione delle etichette DOP e IGP, anche ai vini cosiddetti "dealcolati", cioè quelli privati dell'alcol durante il processo di produzione

sabato, 8 maggio 2021, 11:32

Un progetto molto discusso, quello della realizzazione di un'idrovora sulla foce del fosso di Poveromo. La Lega di Massa non resta in disparte e ne chiede una rivisitazione

venerdì, 7 maggio 2021, 19:37

Forza Italia Massa si oppone al luogo scelto dall'amministrazione per la collocazione del bagno pubblico in piazza Pellerano, ritenendolo il meno opportuno e un danno agli alberghi ed attività commerciali