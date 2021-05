Politica



La replica di Riccardo Canesi: "Italia Viva alla deriva?"

mercoledì, 26 maggio 2021, 16:07

In risposta al comunicato pubblicato oggi, 26 maggio, a firma di Italia Viva Carrara, si divulga la risposta di Riccardo Canesi.



"Non avendo di meglio da fare - attacca - Italia Viva di Carrara, se la prende con il sottoscritto reo di avere postato su Fb una foto che evidenziava quattro auto in "palese divieto di sosta" al seguito del vice-ministro alla mobilità sostenibile (?!?) Teresa Bellanova, quando a venti metri di distanza c'era un parcheggio disponibile".



"Senza scendere ovviamente sui contenuti - incalza - (è giusto o no che le istituzioni diano il buon esempio soprattutto se si chiamano ministero della mobilità sostenibile), i poverini strumentalizzano contro lo scrivente commenti di altri su Facebook (come se fossi io il responsabile), delirando sulla mia ricerca di consensi e sul mio passato di parlamentare, solo due anni, come se esserlo stato fosse una colpa, ignorando volutamente il fatto che,contrariamente al loro segretario nazionale, io ho sempre lavorato e non ho vissuto di politica, come fanno intuire subdolamente loro".



"Comprendo che la campagna elettorale sia cominciata - conclude - e le difficoltà del loro partitino, soprattutto dopo che si è scoperto che il loro capo è sul libro paga del sanguinario Mohamed Bin Salman, ma vorrei rassicurare lor signori che io sono un semplice cittadino, da parecchi anni, e quindi non ambisco, contrariamente a loro, a ricercare facili consensi. Provo solo molta pena per tanta miseria umana e politica".