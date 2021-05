"La spiaggia ha bisogno di eroi"

Altri articoli in Politica

lunedì, 3 maggio 2021, 17:21

"I sopralluoghi delle autorità devono servire ad accelerare i tempi della ricostruzione e non rimanere fini a se stessi. Ad oltre un anno di distanza dal crollo, vanno a rilento i lavori per ricostruire il Ponte di Albiano Magra. Residenti, attività commerciali ed economiche scontano isolamento e danni. Regione e Anas devono...

lunedì, 3 maggio 2021, 17:02

Massimiliano Bernardi, in un comunicato, prende di mira la situazione del traffico di biciclette a marina di Carrara: "La mobilità alternativa con le piste ciclabili attraverso l'utilizzo della bici - dice - è da sempre stata uno dei principali cavalli di battaglia dell'amministrazione 5 stelle.

sabato, 1 maggio 2021, 16:51

La Sezione Mazzini di Massa del Partito Repubblicano interviene sui lavori di sistemazione idraulica proposti per il Fosso Poveromo, che consisterebbe in una risistemazione con tombature e d adeguamenti idraulici che non stravolgano il corso d’acqua, ma anche una nuova rete di drenaggio acque

venerdì, 30 aprile 2021, 18:23

Salviamo il nostro futuro: “Insieme” per la raccolta firme volta per conoscere i dati sanitari relativamente alla incidenza dei tumori della provincia di Massa Carrara

venerdì, 30 aprile 2021, 15:21

Il capogruppo in consiglio comunale Ronchieri e il coordinatore provinciale"Azzurro Donna" Castellini intervengono circa una mozione sulla banca del latte e sull'importanza dell'allattamento al seno, nonché sulla necessità di realizzare spazi

giovedì, 29 aprile 2021, 19:54

Nel consiglio comunale di ieri le palpabili tensioni sono culminate con l'uscita di scena del gruppo consigliare Pd allontanatosi dalla seduta sbattendo la porta, nell'ambito di un contesto molto delicato