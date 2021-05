Politica



L'Assiolo denuncia: "Degrado sulle spiagge"

sabato, 29 maggio 2021, 13:24

Degrado sulle spiagge. Continuano le denunce riguardo la situazione a Poveromo e l'associazione l'Assiolo si dice sconcertata: "Non si raggiunge mai il fondo della sconcezza e ogni giorno l'asticella si abbassa ancora di più - incalzano - Ci sono rifiuti vegetali secchi ammassati sotto il bosco che possono innescare un incendio, mescolati a innumerevoli rifiuti, urina e escrementi dei nostri concittadini che usano l'area come latrina. Tutto questo rende il passo pedonale verso il mare un luogo a rischio di malattie e infezioni e questo tutto al lato destro di un noto ristorante".



La situazione non migliora se guardiamo dall'altra parte: "Il lato sinistro quello si presenta come una mega discarica di ogni possibile e inimmaginabile rifiuto. In quello che poi viene abusivamente usato come squallido parcheggio di auto e moto puzzolenti, vede emergere spezzoni di tubo in plastica di irrigazione, ricordo ormai flebile di quello che erano giardini botanici realizzati con soldi pubblici - continua l'associazione - Anche in questo caso sono protagonisti quadri elettrici rubati, elettropompa e pozzo artesiano ridotti ad un ammasso di ruggine. A chiudere questa sintesi di negatività, si aggiunge il tentativo anche in questa area di danneggiare l'unica pianta di Ginepro. In questo girone infernale, come se nulla fosse , si va al mare spensieratamente, sicuramente quando si vive in un territorio circondato da degrado e inquinamento, può sembrare naturale che tutto sia normale". Una situazione che necessita di interventi, questo l'appello del presidente dell'associazione: "Da sempre ci siamo resi disponibili a collaborare per migliorarla, ma ogni volta ci è stata sbattuta la porta in faccia - conclude - Se comunque qualcuno volesse vedere come funziona la civiltà, basta fare pochi chilometri e spostarsi in Versilia per vedere come sono organizzati usando un po' di cervello. Purtroppo il buco nero da noi se lo è già portato via".