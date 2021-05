Politica



Lega: "Dall'onorevole Nardi solo attacchi strumentali contro il sindaco Persiani"

giovedì, 20 maggio 2021, 18:19

La Lega Salvini Premier di Massa, in una nota stampa, risponde agli attacchi indirizzati al sindaco Persiani da parte dell'onorevole Nardi (PD): "Accade addirittura che spesso si immedesimi a tal punto nella parte di nemica del sindaco Persiani da andare contro al suo stesso partito, tanto da dover essere ripresa o bacchettata da altre figure istituzionali del pd, costrette così a rimediare alle gaffe che l'onorevole compie nei confronti di una Regione completamente cosciente e accondiscendente all'esecuzione di certe opere pubbliche: ciò è avvenuto con il progetto del muro sul Frigido dove il consigliere Bugliani ha dovuto mettere all'angolo la Nardi e ribadire la forte volontà del suo partito, alla guida della Regione Toscana, di costruire il muro, come previsto nel progetto regionale stesso".



"Le dichiarazioni dell'onorevole - conclude - sono un caotico miscuglio di attacchi strumentali, privi di qualsiasi spiegazione che non portano da nessuna parte se non al mero scopo di danneggiare il sindaco. Il PD di Massa sa che la Regione 'firenzecentrica' decide senza nemmeno interpellare il territorio, sa che questa provincia agli occhi della Regione non conta nulla, allora ecco il cortocircuito: preferisce confondere le idee e imputare le colpe su un sindaco che nemmeno è stato interpellato, su un'opera su cui non ha alcun potere".