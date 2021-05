Politica



Lega Giovani Toscana, SBAM: Andrea Tosi nuovo coordinatore regionale

martedì, 25 maggio 2021, 15:31

«Crediamo in una scuola fondata sul merito – spiega il nuovo Coordinatore Regionale Andrea Tosi – Non vogliamo una scuola livellata verso il basso bensì crediamo in un’istituzione che sappia partire dalle inclinazioni, dai talenti e dalle vocazioni degli studenti. Ringrazio Filippo Frugoli per l'impegno con cui ha gestito il coordinamento in questi anni, ci impegneremo per una scuola che sostenga chi è in difficoltà ma che motivi e supporti anche tutti gli altri studenti, sia dal punto di vista concreto, portando avanti progetti che possano migliorare la condizione degli studenti, sia dal punto di vista psicologico. Per queste ragioni crediamo fortemente nella meritocrazia, nel rispetto reciproco e nella promozione dei diritti e della dignità di studenti e docenti».



«Intendiamo inoltre impegnarci per l’innovazione del sistema scolastico nazionale adattandolo alle nuove esigenze, ponendo come criterio fondante delle sue scelte il buonsenso. A breve – continua Tosi – continueremo con l’obiettivo di creare una piattaforma digitale e territoriale per la condivisione di idee, progetti ed iniziative tra i rappresentanti aderenti a “Sbam” nei Consigli d’Istituto e nelle Consulte Provinciali degli studenti. Gli studenti sono un aspetto fondamentale della nostra società, in quanto futuro della stessa – conclude il neo coordinatore regionale – e crediamo quindi debbano essere valorizzati ed aiutati nel loro percorso, sopratutto dopo la pandemia che così fortemente ha colpito tutti i giovani e tutti gli studenti. Per questi motivi metteremo a disposizione tutto quanto possibile per cercare di raggiungere una scuola fondata sul merito, sul buonsenso e sull’autonomia».



“Conosco Andrea – afferma Federico Bussolin, coordinatore regionale Lega giovani Toscana – e apprezzo molto la sua passione ed il suo impegno politico che lo porta a concentrarsi sul mondo della scuola e degli studenti. La sua nomina dimostra che la Lega giovani è sempre più presente e radicata sul territorio, con tante idee nell’istruzione. Ad Andrea, oltre che un ringraziamento per aver accettato questo importante incarico, rivolgo un grande in bocca al lupo. Sono sicuro che saprà rappresentare al meglio la Lega giovani nelle scuole toscane”.



Un augurio di buon lavoro ad Andrea Tosi è arrivato anche da parte di Christian Colombo, Coordinatore nazionale di “Sbam”, e anche dal coordinatore uscente, Filippo Frugoli”.