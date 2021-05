Politica



Lega: "Grazie a Persiani la riqualifica delle fontane cittadine"

martedì, 25 maggio 2021, 10:27

Il gruppo consiliare della Lega di Massa motiva il voto favorevole in consiglio comunale riguardo l'atto sulla pulizia delle fontane del centro storico, ribadendo il percorso virtuoso che l'amministrazione comunale ha intrapreso sul tema.

La giunta Persiani - è scritto in una nota - è riuscita a fare quello che le amministrazioni precedenti non facevano da tempo: ripulire e rimettere in funzione quattro fontane monumentali del nostro comune tramite la collaborazione gratuita di soggetti privati. I monumenti che hanno già goduto di tale opera di risanamento sono quelli in Piazza Liberazione, in Piazza Bad Kissingen, in Piazza del Mercato e in Piazza dei Ronchi. Tutti i cittadini massesi ricordano infatti lo stato in cui sono state ereditate quelle quattro fontane nel 2018: anni di incuria le avevano ridotte a ricettacolo di sporco ed immondizia, un degrado indegno applicato a monumenti importantissimi per la storia della città".

"Fa specie che sia proprio il Pd - prosegue il documento leghista - che amministrava il comune negli anni precedenti, a chiedere quanto lui non abbia mai fatto e quanto si sta già dimostrando di fare. La Lega col proprio voto, vuole ribadire quindi l'apprezzamento rispetto all'azione della giunta Persiani, che ha dimostrato di avere a cuore la riqualifica delle nostre fontane cittadine: tale azione proseguirà con la programmazione della pulizia dei restanti monumenti, che sono in attesa di analogo risanamento".