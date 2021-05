Politica



Lorenzo Mosti nuovo segretario dei giovani democratici di Massa Carrara

lunedì, 17 maggio 2021, 20:44

Si è svolto il congresso dei Giovani Democratici di Massa Carrara. Dopo le dimissioni del segretario, Francesco Di Capita, l'assise della giovanile si è riunita in modalità telematica per eleggere il nuovo segretario.

Dopo il dibattito, i giovani hanno eletto all'unanimità Lorenzo Mosti, già segretario dei Giovani Democratici di Massa.

Lorenzo Mosti, a soli 22 anni, diventa quindi segretario provinciale dei giovani del Pd e commenta così la sua elezione: "Un grande onore aver avuto la fiducia di questi ragazzi, siamo la giovanile più numerosa della provincia è il nostro obbiettivo è continuare a crescere. Ci attendono innumerevoli sfide ma sono sicuro che con i ragazzi riusciremo a fare grandi cose e soprattutto porteremo la voce delle nuove generazioni nelle sedi istituzionali e nei consigli comunali, è tempo che la politica si rinnovi realmente lasciando il giusto spazio ai giovani. Come disse Winston Churchill "Il politico diventa uomo di stato quando inizia a pensare alle nuove generazioni invece che alle prossime elezioni". Lotteremo per questo, saremo presenti sul territorio per far spiccare il volo a questa giovanile!"