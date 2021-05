Politica



Massa Città in Comune: "Il Luna Park non può essere collocato a Poveromo e la giunta lo sa benissimo"

martedì, 18 maggio 2021, 21:52

Il comitato Massa città in comune, in un comunicato, affronta la questione del Luna Park, che deve trovare la sua collocazione a Marina di Massa, fra le zone prese in considerazione, Poveromo, nei confronti della quale il comitato avanza delle perplessità legate al piano acustico comunale, che vieterebbe in quest'area la collocazione di aree di pubblico spettacolo: " Sulla costa – dice il comitato- restano allora le aree degradate antistanti la Colonia Torino, il parco della

Ugo Pisa e un terreno in Partaccia accanto all'ostello. Crediamo- continua- non ci sia l'intenzione, né di Bertucci né di Persiani, di occupare l'aeroporto del Cinquale né il parco del Magliano, che sono le due aree destinate a ospitare pubblico spettacolo vicine a Poveromo"

Il comitato poi ricorda le proposte avanzate dal comitato insieme al Grig, sul tema delle aree di pubblico spettacolo, contrastando la variante al piano acustico, volute dal centro destra e chiedendo di escludere le zone come quella antistante l'hospice del Don Gnocchi : ". Restiamo contrari all'area di pubblico spettacolo alla Colonia Torino- conclude - perché contrasta con la presenza della struttura della Don Gnocchi che accompagna i nostri cari nel loro ultimo viaggio. Persiani e il consigliere Bertucci siano trasparenti e dicano chiaramente alla città che resta solo l'area di pubblico spettacolo in Partaccia, a fianco all'ostello, dove poter inserire un Luna Park di lunga durata"