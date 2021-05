Politica



Massa Città in Comune: "Silenzio sulla chiusura dell'asilo nido all'ex mattatoio: colpite le fasce più deboli"

venerdì, 14 maggio 2021, 19:08

La chiusura dell'asilo nido all'ex mattatoio, a Massa, è stato oggetto di una pesante critica che Massa città in comune , rivolge all'amministrazione Persiani in una nota stampa: "La Giunta Persiani ha appena presentato le linee guida per il bando degli asili nido e una modifica al piano delle opere per demolire e ricostruire l'asilo nido di via Fiume- spiega il comitato- questo progetto causerà la perdita di altri quarantadue posti nei nidi pubblici che si andranno ad aggiungere ai quaranta già persi con la chiusura triennale dell'asilo dell'ex Mattatoio. Alla data odierna Massa ha 182 posti negli asili pubblici escludendo quello dell'ex Mattatoio.



Il modello di scuola portato avanti negli ultimi due decenni - continua - colpisce learee più deboli rendendole sempre più marginali attraverso la scomparsa dei servizi pubblici come la chiusura di scuole e asili.



Persiani, Zanti e Guidi si assumano la responsabilità di spiegare per quale ragione tengono chiuso l'asilo nido all'ex Mattatoio per il terzo anno scolastico di fila, distruggendo così posti di lavoro e negando il diritto all'asilo a quaranta minori:la giunta di destra dovrebbe capire che per molti bambini il pasto all'asilo nido è il solo modo per avere un alimentazione decente;a questo si aggiunga che ci sono moltissime donne che hanno la necessità di avere supporto alla cura dei loro figli per poter continuare a lavorare.



Ogni posto in meno in un asilo pubblico- conclude- è un ulteriore incremento del divario di genere che costringe le donne a restare a casa non emancipandosi attraverso il lavoro e spingendo le coppie nella povertà".