Politica



Massa Città in Comune: "Sp4, un divieto ancora in vigore?"

venerdì, 28 maggio 2021, 16:59

Il gruppo "Massa Città in Comune" interviene con una nota sul transito di mezzi pesanti sulla Sp4 nei paesi di Antona e Altagnana.



"Il presidente della provincia Lorenzetti deve chiarire se sulla strada provinciale SP4, che da Massa sale al Passo del Vestito, sia consentito il transito a mezzi con massa superiore a 35 quintali - afferma -. Sono sempre più frequenti le segnalazioni, nei paesi di Antona e Altagnana, di mezzi che scendono verso Massa con blocchi di marmo o che salgono con direzione Garfagnana. Eppure dovrebbe sempre essere in vigore l'ordinanza N. 96/10 che vietava il transito a questo tipo di mezzi a causa di una frana in località Darola. Ci sarebbe poi da verificare le condizioni del ponte del Banditello che ha oltre 80 anni e sicuramente non è stato progettato per sopportare il transito degli odierni trasporti dalle cave".



"Garantire la sicurezza viaria sulle strade provinciali - conclude -, nel mentre stiamo entrando in una stagione estiva che porterà migliaia di persone sulle Alpi Apuane, diventa una priorità alla luce dell'inchiesta della Procura della Repubblica sui trasporti eccezionali. Sarebbe gravissimo scoprire che, a ordinanza ancora in vigore, ci siano autotrasportatori che violano consapevolmente il divieto. Sappiamo che sono state fatte molte segnalazioni agli uffici della Provincia di Massa Carrara con tanto di targhe dei mezzi in transito. Il Presidente Lorenzetti ha il dovere di dare a tutti noi risposte chiare perché non ci arrendiamo all'idea di una politica che non riesce più ad avere il coraggio di amministrare la cosa pubblica facendosi sostituire sempre più spesso dalla magistratura".