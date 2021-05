Politica



FdI per il recupero delle fontane storiche e degli antichi lavatoi

martedì, 25 maggio 2021, 14:10

Fratelli d’Italia di Massa si dice soddisfatto delle parole del sindaco Persiani in consiglio comunale, il quale ha dichiarato di voler continuare il percorso di valorizzazione delle fontane storiche e dei lavori sul territorio.



“In questi due anni e mezzo, lo ricordiamo, l’amministrazione Persiani ha intrapreso un piano di recupero e valorizzazione delle nostre fontane cittadine partendo dal restauro da quella di piazza Liberazione, della Afrodite del maestro Vito Tongiani situata in piazza del Mercato, passando per il recupero di piazza Bad Kissingen e della fontana di piazza Calamandrei a Ronchi - spiega FdI - Un impegno che dimostra come il tema dell’acqua e della tutela dei luoghi e beni del nostro patrimonio cittadino stia a cuore al Sindaco e all’amministrazione, un impegno che la giunta e la maggioranza di centrodestra ha deciso di portare avanti anche attraverso un percorso con gli studenti degli istituti cittadini”.



Altro punto di gioia per il partito è la riapertura della fontana di Canevara: “Si tratta di una meta da sempre utile per l’approvvigionamento dell’acqua da parte dei nostri concittadini e tornerà ad esserlo non appena la provincia avrà ultimato i lavori stradali che stanno interessando la zona - concludono - Inoltre riprendiamo un progetto del consigliere e capogruppo Alessandro Amorese per il recupero dei lavatoi storici. Luoghi, insieme alle fontane del centro e dei quartieri, simbolici di antica aggregazione sociale”.