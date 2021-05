Politica



Parco didattico WWF di Ronchi, la visita di Susanna Ceccardi e Filippo Maturi: la prima in 30 anni di attività

domenica, 30 maggio 2021, 00:33

Visita dell’europarlamentare Susanna Ceccardi e di Filippo Maturi, accompagnati dall’assessore all’Ambiente del Comune di Massa, Paolo Balloni, presso il Parco Didattico WWF di Ronchi.

Per tre ore accompagnati dai volontari del WWF, hanno percorso i sentieri natura, interessati con innumerevoli domande sulla nostra struttura e le nostre attività a difesa della natura, ce stato un confronto costruttivo sulle problematiche e le esigenze di migliorare Leggi e Regolamenti legati alla protezione della natura, le bonifiche , i rifiuti, tutte tematiche che vengono periodicamente illustrate nei corsi di Educazione Ambientale che il WWF dal 1996 porta avanti nel Parco di Ronchi, in cui si sono portate avanti anche attività di soccorso di animali selvatici con più di 17.000 soccorsi e riforestato e piantumato macchia mediterranea con circa attualmente 10.000 impianti.

Ceccardi e Maturi sono rimasti particolarmente colpiti dal fatto che da un progetto portato avanti in così poco spazio circa 15.000 mq, si siano potuti ricostruire giardini botanici, aree tematiche, recinti, voliere e stagni per la cura di animali selvatici, tartarughe terrestri, acquatiche e marine, mostre fotografiche, 4 postazioni video che proiettano filmati e documentari legati alla biodiversità, aule lettura e disegno, vivai per la riproduzione di flora, arbusti e piante tipiche del nostro territorio, area per apicoltura, materiale utile alle informazioni turistico ambientali presenti nell’area Apuo-Versiliese, collaborazione con Istituzioni Scientifiche, Forze di Polizia, Tribunale di Massa, Lucca e Carcere di Massa.

Tutto questo potrà essere illustrato a tutti sabato 5 giugno in occasione della Giornata per le Oasi WWF, che quest’anno coinciderà con i 60 anni dalla nascita del WWF in Italia. La visita si è conclusa con l’impegno di un ulteriore incontro e con la disponibilità di poter allacciare un rapporto di collaborazione a livello Comunitario e Nazionale per progetti e Leggi a Difesa della natura. Un ringraziamento pubblico da parte dei Volontari del WWF per questa gradita visita, la prima in quasi 30 anni di attività locale del WWF da parte di rappresentanti istituzionali della Repubblica Italiana.