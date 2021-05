Politica



Pd: "Ripristinare pagamenti dei ticket sanitari in contanti"

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:54

Necessario, secondo il Pd di Massa, il ripristino dei pagamenti dei ticket sanitari in contanti. Interpellano così il sindaco, chiedendogli un'azione immediata. Tanti i motivi: "Tantissime persone non hanno dimestichezza nell'utilizzare la strumentazione elettronica e questo crea un grave disservizio. Il pagamento in contante, poi, è ammesso solo nelle farmacie aderenti all'accordo o regionale per i servizi cup, alle poste o in banca e sottopone l'utenza a una doppio penalizzazione: l'aggravio di costi del bollettino e il disagio di una doppia fila - spiegano - Infine i totem non sono presenti né presso i distretti, né al NOA. Chiediamo dunque che il primo cittadino si attivi alla conferenza zonale delle Apuane affinché venga ripristinata la modalità del pagamento in contanti del ticket".