Politica



Prove d'orchestra per le elezioni 2022: progressisti e riformisti in cerca di un'alleanza

domenica, 23 maggio 2021, 17:22

Esattamente ad un anno dal prossimo appuntamento elettorale a Carrara, le amministrative 2022, si notano i primi movimenti sulla scacchiera delle alleanze e candidature, i rumors cittadini che a volte colgono in anticipo l'esito: sarà realtà l'unione del Pd con il Movimento 5 stelle, con un candidato a sindaco concordato e sostenuto, dagli storici, a questo punto ex, nemici del sistema costituito?

E il centrodestra riuscirà a trovare un candidato che metta d'accordo tutte le parti? Intanto, ieri a Carrara, si è tenuta la conferenza stampa presso il noto bar Arlecchino, di un gruppo di partiti che cercano di percorrere una strada insieme e di trovare comunione di intenti: Azione PSI, PRi, Italia Viva, Più Europa, praticamente i progressisti e riformisti, alcuni dei quali presenti in precedenti giunte, che hanno manifestato la volontà di unirsi sotto il segno del bene della città, contro coloro che hanno amministrato Carrara dal 2017, cioè la compagine grillina, che in quelle elezioni aveva stravinto, sovvertendo una tradizione di centro sinistra dopo sessanta anni.

"Solo una classe dirigente rinnovata potrà archiviare definitivamente i fallimenti che hanno contraddistinto una amministrazione di marca grillinapopulista e propagandista caratterizzata da incompetenza ed improvvisazione. Questo progetto politico ha ispirato Azione, il Partito Repubblicano, il Partito Socialista, Italia Viva e +Europa, a dar vita ad un tavolo di confronto per la costruzione di una visione di società nuova che possa produrre un cambiamento radicale e costruire un alleanza il cui valore aggiunto è dato dalle identità di tutte le forze che la compongono. Riteniamo perciò necessario intraprendere un percorso di aggregazione per coinvolgerei Cittadini in un progetto del quale siano partecipi insieme ai partiti politici e movimenti di ispirazione liberaldemocratica per dare una "casa" ai riformisti ed ai progressisti".

"Attraverso il lavoro comune - prosegue - abbiamo individuato una piattaforma condivisa di obiettivi politici ed amministrativi per un'alleanza solida e un progetto partecipato con i cittadini, i movimenti, le associazioni e le rappresentanze sociali e tutte le forze del centrosinistra che lo condividono e che si pongono in contrapposizione ai cinque stelle che in questi anni hanno allontanato i cittadini dalle Istituzioni impedendo la partecipazione democratica. Siamo pronti e determinati ad avviare una "stagione delle conoscenze e delle competenze "con un soggetto nuovo che intende aprirsi all'apporto valoriale e di contenuti programmatici per garantire una lunga e proficua stabilità politica e di alta qualità amministrativa per gestire Carrara negli anni a venire".