Politica



Psi: "Solidarietà alla vittima di stupro e sostegno alle forze dell'ordine"

mercoledì, 26 maggio 2021, 18:39

L'orrendo atto di violenza consumato a Marina di Carrara ai danni di una giovane donna di nazionalità tedesca, avvenuto negli scorsi giorni e che sta impegnando le forze dell'ordine nelle indagini, di cui la Gazzetta ha dato ampio spazio, ha raccolto la condanna da più parti: il Psi di Carrara, nella figura di Leonardo Buselli, segretario comunale, ha divulgato una nota stampa , in cui esprime la solidarietà del partito nei confronti della vittima e un pieno sostegno alle forze dell'ordine e del centro antiviolenza Donna chiama Donna, che è intervenuto prontamente in aiuto della donna: "La violenza contro donne, come ormai di dominio pubblico, non è appannaggio di nessuna classe, appartenenza o etnia, è frutto dell'ossessione del possesso che muove alcuni uomini ossessionati dallo stupro - esordisce -ha ragione chi sottolinea che lo stupro non andrebbe mai condannato invocando una qualsiasi appartenenza perché "uno stupro è uno stupro" e abbiamo detto ogni volta che era sbagliato legare una violenza sessuale al colore della pelle o alla cultura dell'uomo che l'aveva commessa. Tuttavia- prosegue- il fatto che sia stato fermato uno straniero che , come ha dichiarato la ragazza, lavora ed abita vicino al luogo della violenza, va sottolineato con forza affinché ciò che è accaduto non possa mai più accadere".



"I socialisti- continua- da sempre in prima linea per la lotta a favore dei diritti delle donne, hanno sempre lavorato infatti per creare un clima di sicurezza sociale nella quale le ragazze e le giovani donne possano crescere nella consapevolezza che saranno loro garantiti gli stessi diritti e le stesse opportunità dei propri fratelli maschi. Negli ultimi decenni si sono compiuti progressi importanti, ma vi sono ancora barriere e disuguaglianze molto resistenti che tengono le donne un passo indietro . La pandemia ha mostrato con quanta facilità si possano vanificare conquiste che hanno richiesto anni di battaglie, come le donne siano fra i soggetti più colpiti dalla pandemia in termini di disoccupazione e condizioni di lavoro precarie, e quanto mai vulnerabili di fronte alle violenze domestiche".



"Per i socialisti i diritti della donna e la parità di genere sono punti cruciali nella loro agenda politica e si impegneranno per sempre per mantenere questi diritti.Le donne e gli uomini del PSI - conclude- ringraziano le forze dell'ordine per il lavoro svolto sul territorio e aver già individuato l'uomo possibile stupratore e dedicano un plauso anche agli operatori del centro antiviolenza "Donna chiama Donna" istituito ormai molti anni orsono dal comune di Carrara attraverso i fondi europei del Progetto Urban che, nel tempi ha acquisito competenza e solidità, e cheha preso in carico la ragazza inserendola in un luogo protetto affinché si senta sostenuta in questi momenti drammatici"