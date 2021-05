Politica



"S.O.S. Covid. Mai più soli", pioggia di euro in arrivo per Massa, Carrara e Montignoso

martedì, 18 maggio 2021, 21:49

di francesca vatteroni

E' in arrivo un assegno da 1 milione 666 mila e 972 euro da distribuire tra Massa, capofila del progetto, Carrara e Montignoso: un assegno che darà una boccata d'ossigeno in un momento di assoluta necessità a causa dell'emergenza economica che si sta abbattendo sulle famiglie italiane, moltissime delle quali finite sotto la soglia di povertà e in file davanti ai centri Caritas.

La ripartizione fra i tre comuni apuani sarà in questi termini: 654mila 948, 39 euro andranno al Comune di Massa, 580 mila 467,68 al Comune di Carrara e 131 mila 555,93 al Comune di Montignoso. Oltre a queste somme, e comunque dentro il milione 66 6mila euro, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest investirà sotto forma di assistenza domiciliare 300 mila euro.

Si tratta del progetto "S.O.S. Covid. Mai più soli" che ha visto fondi sociali europei, Regione e Asl impegnarsi in sinergia per dare un contributo a sostegno del territorio apuano. In particolare sul sito della Regione Toscana si legge: "Il Por Fse 2014-2020 della Toscana ha una dotazione di quasi 733 milioni (732.963.216 euro) provenienti dall'Unione Europea (attraverso il Fondo sociale europeo) per 366.481.608 euro, dallo Stato per euro 256.537.126 euro, dalla Regione Toscana per 109.944.482".

Una cospicua somma di denaro che seguirà tre bisettrici: contributo affitto (666 mila 972), buoni spesa (400 mila) e assistenza domiciliare/educativa 600 mila). Ed ecco in dettaglio come sarà distribuito:

a Massa: contributo affitto 324 mila e 148,39 euro, buoni spesa 180 mila euro e assistenza domiciliare 150 mila e 800 euro;

a Carrara: contributo affitto 293 mila 467,68 euro, buoni spesa 150 mila euro e assistenza domiciliare 137 mila euro;

a Montignoso contributo affitto 49 mila 355,93 euro, buoni spesa 70 mila euro e assistenza educativa 12 mila 200 euro.

"Il progetto è stato finanziato in risposta ad un avviso pubblico emanato dalla Regione e rivolto a soggetti pubblici responsabili delle politiche sociali e socio sanitarie attuate sul territorio della Regione e prevede azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione che a seguito dell'emergenza Covid" spiega il primo cittadino di Massa Francesco Persiani affiancato dal suo assessore al sociale Amelia Zanti, dopo aver ringraziato i dirigenti e i tecnici che hanno reso possibile partecipare e aggiudicarsi il bando del progetto.

"Ringrazio i dirigenti e i tecnici-ha ripetuto anche l'assessore al sociale di Montignoso Giorgia Podestà-per aver ottenuto questo buon esito. Per il Comune di Montignoso è un toccasana-riconosce l'assessore-sappiamo quanto siano necessari i contributi affitto: già un annoso problema da prima dell'emergenza ma con la pandemia la situazione si è aggravata. Anche con i buoni spesa la situazione è sotto gli occhi di tutti: tanti cittadini faticano a fare la spesa. Con questo progetto potremo dare un sollevo enorme ai cittadini. E' importante tutelare i più fragili e favorire la loro inclusione. Un grazie va anche alla Regione che ci ha permesso di essere qui: la sinergia con la Asl è il futuro".

Dello stesso avviso Monica Guglielmi, la Responsabile della Zona Distretto delle Apuane, che pone l'accento anche sull'emergenza sanitaria legata anche allo stress psicologico: "Ringrazio i Comuni e i dirigenti per la collaborazione e un grazie particolare per la Asl al dottor Gabrielli. Sono anni che lavoriamo bene insieme in modo integrato. In questo progetto la Asl entra con l'assistenza domiciliare con personale sanitario composto da infermieri, fisioterapisti ma anche psicologi: sappiamo che il disagio sociale è cresciuto e sono aumentati i disturbi mentali tra i giovani e quindi le famiglie. Questo-ha ricordato Guglielmi-è un progetto che riprende il sostegno domiciliare, l'assistenza a casa già effettuata in occasione del primo lockdown e che si inserisce tra altri progetti della Regione". Monica Guglielmi ha ricordato gli altri impegni in corso e portati in essere dalla Asl: il sostegno alle Rsa con la fornitura di tablet e i rimborsi per i posti letto passati da 4 euro a un equivalente di 20 euro per posto letto, il sostegno ai Centri per disabili e l'apertura dei Centri Diurni:"Due sono ancora chiusi-ha precisato Monica Guglielmi-ma speriamo di aprirli al più presto".

Il sindaco del centrodestra apuano Francesco Persiani ha voluto ringraziare i colleghi montignosini e Francesco De Pasquale, sindaco di Carrara nonché presidente della Conferenza aziendale della Asl Toscana Nord Ovest. Dell'amministrazione pentastellata carrarese però, a differenza dei colleghi montignosini con l'assessore al sociale Podestà, non era presente nessuno: "Assenti per imprevisto" è stata la spiegazione ufficiale.