Politica



Sanità, Fantozzi (Fdi): "Dall'assessore Spinelli uno sgarbo istituzionale a Massa ed al sindaco"

lunedì, 10 maggio 2021, 13:06

"Quello dell'assessore regionale Spinelli è stato un vero e proprio sgarbo istituzionale nei confronti del sindaco di Massa Persiani, tra l'altro, anche delegato dell'Anci regionale per Politiche abitative ed ERP. L'assessore si è presentata a Massa visitando Noa e Rsa Regina Elena, affrontando temi caldi della sanità per quella zona senza neppure interessare il primo cittadino. I problemi si affrontano partendo dal territorio, un assessore regionale rappresenta tutti al di là di ogni appartenenza politica". Così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi.

"Ancora una volta si dimostra come la Regione abbia davvero poco a cuore il nostro territorio e la salute dei suoi residenti. Avrebbe potuto affrontare con il sindaco le problematiche del territorio ma, evidentemente, prendiamo atto come alla Giunta regionale, al Presidente Giani, all'assessore Spinelli e al Pd non interessino i problemi della nostra zona. Speriamo ne prendano atto anche i cittadini massesi" sottolinea Marco Guidi, Coordinatore di Fratelli d'Italia per la provincia di Massa Carrara.