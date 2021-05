Un luogo intitolato alla memoria di Norma Cossetto

Altri articoli in Politica

lunedì, 17 maggio 2021, 21:02

Il comitato No Variante Aurelia è un comitato di cittadini nato spontaneamente per opporsi ad un progetto inutile e dannoso

lunedì, 17 maggio 2021, 20:58

“Ancora una volta si contesta un’azione volta a migliorare la situazione dei nostri nidi per puro gusto della sterile polemica” replica l’assessore all’Istruzione Nadia Marnica a Massa città in comune

lunedì, 17 maggio 2021, 20:44

Si è svolto il congresso dei Giovani Democratici di Massa Carrara. Dopo le dimissioni del segretario, Francesco Di Capita, l'assise della giovanile si è riunita in modalità telematica per eleggere il nuovo segretario

domenica, 16 maggio 2021, 09:56

Le recenti affermazioni del sindaco di Carrara De Pasquale e dell'Anpi, in merito al drammatico conflitto fra Palestina e Israele e che sta non poco preoccupando i governi mondiali e le organizzazioni umanitarie, sono state riprese dall' Associazione apuana Italia Israele che, in una nota stampa, fa un'analisi critica

sabato, 15 maggio 2021, 18:11

La guerra fra Israele e Palestina, che sta preoccupando oltremodo tutto il mondo, è arrivata anche ai tavoli del consiglio comunale di Massa, dove la componente formata dai consiglieri di Forza Italia, ha chiesto alla giunta e al sindaco Persiani, di intervenire nel governo nazionale, al fine di impegnarlo a...

sabato, 15 maggio 2021, 14:34

I Cobas di Massa e Carrara, con una nota stampa, tuonano di fronte all'atteggiamento di chi polemizza la Consulta Giovani