Antonella Gramigna (FI) conclude con successo gli incontri online sul made in Italy

sabato, 5 giugno 2021, 08:51

Il dipartimento regionale Made in Italy Forzaitalia, ha concluso per questa stagione la serie numerosa di " dirette social" che hanno attraversato molti temi, proprio con quelli legati alla moda, che per l'Italia è fiore all'occhiello da sempre, come affermato da Antonella Gramigna, responsabile regionale Forza Italia: "Grazie ad esperti, imprenditori e professionisti nel campo - continua - quali Domenico Vacca, stilista di fama internazionale, Eleonora Pieroni, top model, attrice e testimonial Made in Italy in Usa, Elisabetta Liso, luxury buyer, e la senatrice Virginia Tiraboschi, prima firmataria di una legge sul made in Italy, il tema è stato affrontato in ogni sfaccettatura.

"Il fatto a mano, il made in Italy sinonimo di eccellenza, nasce in quel momento, anche grazie ad una firma prestigiosa fiorentina-afferma lo stilista internazionale Domenico Vacca- La moda è sempre stata una parte importante della vita culturale e della società del paese".



Lo stilista molto conosciuto negli Stati Uniti, per aver portato lo stile italiano nella Fifht Av, e vestito molti attori holliwoodiani, ha inoltre anticipato che investirà a Trani, sia in un hotel di lusso, che in una accademia del Made in Italy, luogo di alta formazione che servirà, come modello americano, a formare ed anche a poter trovare inserimento diretto in aziende.



"Gli italiani sono ben noti per la loro attenzione nel vestirsi bene.-L'abito " bello" e " buono", di qualità, rimane sempre un must- continua la Gramigna - solo che a causa della globalizzazione e di interessi economici, si è andata via via perdendo. L'importante, come affermano gli ospiti intervenuti, " è che sia davvero Made in Italy, perchè spesso lo sono solo in parte, o addirittura falsamente etichettati: così si perde qualità e pregio".



"L'espressione Made in Italy è nota nel mondo quasi allo stesso livello di Coca-Cola e Visa- sottolinea la senatrice Tiraboschi- Può però capitare che venga apposta, per indurre in inganno i compratori, anche su prodotti di origine non italiana. Per questa ragione l'uso dell'espressione è regolato da numerose leggi e da accordi internazionali, e sempre più occorre perseguire questa strada che ci preserva da merci fake. Il requisito fondamentale è che sia stato progettato, ideato e disegnato in Italia . E ciò che serve, urgente, è un Ministero che possa raggruppare tutto il Made in Italy, adesso frammentato in tanti Ministeri scollegati. Solo così si potrà davvero attuare una politica efficace a difesa e sostegno del settore".



Il "fuori programma", come omaggio a tutti i presenti dello stilista Vacca di cui è amico, è stato il saluto del famoso attore Michael Nouri, noto per il film Flashdance, ed altri, che sta girando la serie The Devil, a Roma. Un ospite molto gradito in diretta Fb, così come il suo saluto in italiano, perchè ancor di più ha reso l'Italia orgogliosa ed un po' meno distante.

"Il prossimo collegamento- dice la Gramigna - è una promessa, sarà dagli States, per proseguire con Vacca e Pieroni, e la nostra senatrice Tiraboschi, il percorso iniziato, che necessita di professionalità di eccellenza, da una parte, e la politica che ascolta, e agisce dall'altra".