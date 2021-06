Politica



Baruzzo: "Crediamo nell'unità del centrodestra"

martedì, 15 giugno 2021, 11:35

di francesca vatteroni

"Crediamo nell'unità del centrodestra" asserisce Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, tendendo così la mano del dialogo verso l'apertura espressa dalla coalizione presentatasi ufficialmente sabato mattina, ai nastri di partenza per la contesa elettorale del 2022 a Carrara e composta da Lega, Forza Italia e altre cinque liste civiche.

Mentre domenica mattina, in seguito alla presentazione della coalizione di un Centrodestra orfano di uno dei suoi alleati tradizionali, i giornali titolavano "Centrodestra senza Fratelli d'Italia", interpellato Baruzzo conferma la spiegazione di Nicola Pieruccini, il leader del Carroccio, sul problema dei tempi :"Non capiamo questa fretta-dice, aggiungendo però- Noi siamo sempre stati per l'unità del Centrodestra e a tempo debito sceglieremo insieme agli altri alleati del Centrodestra il candidato: al momento giusto e nelle sedi opportune, ora stiamo lavorando sul territorio con operazioni di ascolto dei cittadini. Al momento ci sembra prematuro individuare una persona da candidare nel ruolo di sindaco ".

Tempi diversi quindi per le anime del Centrodestra che comunque si dicono pronte a unire le forze in vista delle elezioni amministrative.

"Un anno prima è troppo presto per noi: vogliamo portare avanti ancora il lavoro sul programma ascoltando la gente" ha dichiarato Baruzzo rivelando che comunque eventualmente anche un candidato civico potrebbe essere nelle loro corde, come stanno pensando e si stanno orientando gli altri alleati di Centrodestra, però precisa :"L'importante è che il nome sia frutto di una scelta presa all'unanimità dei partiti tradizionali del Centrodestra in primis e delle liste civiche che si sentono vicine alle nostre posizioni".

In sintesi, Lorenzo Baruzzo è convinto che il Centrodestra si compatterà:" Solo uniti si può vincere-sostiene infatti il coordinatore comunale ribadendo un'apertura verso il civismo a cui la coalizione presentatasi sabato ha ammesso di volersi ispirare, e ripete con determinazione- il candidato sarà scelto al momento opportuno e nelle sedi opportune: le diverse anime del Centrodestra, sul tema, dovranno parlarsi con pari dignità. Intanto noi ribadiamo lealtà al Centrodestra come è sempre stato". Il coordinatore, sulla figura del candidato sindaco, rimane aperto quindi a ogni possibile e condivisa soluzione, lasciandosi scappare una considerazione:"Anche una figura femminile potrebbe essere adatta".

Sicuramente comunque la scelta del candidato che la coalizione appena formatasi si appresta a fare, da qui a poche settimane come dichiarato in conferenza stampa dalla coalizione stessa, potrebbe complicare il cammino insieme: ma questo sembra non impensierire Baruzzo il quale si dice fiducioso che alla fine il Centrodestra non potrà non compattarsi su un nome scelto di comune accordo.