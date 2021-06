Politica



Bruschi (FI): "Grillini incapaci di gestire i rapporti col mondo del marmo"

domenica, 6 giugno 2021, 09:06

In una nota stampa,, Riccardo Bruschi, esprime, a nome del partito, alcune considerazioni in merito alla gestione dei rapporti con il mondo del marmo e delle imprese coinvolte nel settore, partendo in particolare, dalle concessioni, prolungate seguendo parametri virtuosi in termini di ricaduta occupazionale, frutto di una proposta, a detta di Bruschi, avanzata dal gruppo locale di Forza Italia, nel corso della visita del senatore Mallegni e dell'onorevole Tajani alle cave di Carrara, nel corso della campagna elettorale per le regionali.



"Occorre pero mettere alcuni punti in chiaro - afferma - i 5 stelle adesso non possono cercare di coprirsi con questa foglia di fico come fosse un loro successo nel settore del marmo. Piuttosto in questi giorni abbiamo letto su varie testate giornalistiche, anche nelle pagine nazionali, come vi sia un caos nel settore del marmo a Carrara, con sei cave ferme e piu di cento ricorsi degli operatori contro il comune. Rimarrà poi da verificare nei dettagli questi nuovi criteri concessori perché ad una prima impressione sia la lavorazione in loco che gli investimenti richiesti potrebbero mettere in difficoltà i piu piccoli e favorire invece chi ha il materiale di maggior pregio, che ha clienti di fascia alta e maggiori margini da redistribuire sul territorio".



"La vera questione poi è un'altra - continua - più volte sollevata dal sottoscritto per Forza Italia e ripresa ultimamente anche dai massimi vertici dell'associazione industriali Apuana nelle persone di Matteo Venturi e Fabrizio Santucci: dove finiscono i 28 milioni della tassa marmi? Si chiede ancora più collaborazione ed aiuto ai cavatori, ed è giusto perché il marmo bianco è di Carrara, ma di fatto questi contribuiscono già da anni per circa un quarto delle entrate del bilancio comunale, allora perché la nostra citta è così rovinata ed indebitata?"



"La vera causa del conflitto di classe tra città e mondo del marmo - conclude - è l'incapacità dei politici di amministrare le nostre finanze, utilizzando le entrate del marmo per l'ordinaria amministrazione. La battaglia di Forza Italia sarà proprio restituirle alla città, vincolandole ad una spesa in opere pubbliche, arredo urbano, aiuti di sostegno sociale e ad al finanziamento di un serio progetto pluriennale di rilancio del centro storico".