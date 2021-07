Politica



Buselli (Psi) critico su Città Creative: "Tronchi di pino decapitati sono una vera e propria caduta di stile"

mercoledì, 30 giugno 2021, 23:37

Non è proprio persuaso il PSI di Massa e Carrara, della bontà delle iniziative culturali apportate dal M5S. Così, dopo il “Muro delle idee”, è la volta del forum “Città Creative UNESCO”, a destare perplessità all'interno del Partito Socialista.

“L'assessore Forti – scrive Leonardo Buselli nel suo comunicato stampa – non poteva che proseguire sulla falsariga dei suoi predecessori, realizzando un concorso sula realizzazione di statue lignee su dei monconi di pino: una vera e propria caduta di stile”.

Non ritiene sia questo, il portavoce del PSI, “il motore di rigenerazione urbana tanto sbandierato dal suo compare Andrea Raggi”.

Tale concorso, che avrebbe dovuto avere luogo in Via Genova a Marina di Carrara, è per Buselli “un danno d'immagine per Carrara, creato dalla politica perversa dei grillini; ed è perdipiù immenso, se si pensa che coi monconi di pino si voleva raggiungere il duplice obiettivo di creare iniziative orientate al riciclo e organizzare occasioni di incontro di artisti e artigiani per diffondere loro saper fare”.

Pertanto il Partito Socialista Italiano “tira un sospiro di sollievo alla notizia dell'annullamento del bando: così ssarà risparmiata a tutti i cittadini la visione di un progetto a dir poco scellerato; e alla città di Carrara una pubblicità non esattamente edificante e foriera di complimenti”.

Marco Murri