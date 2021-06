Case di riposo di Massa: Cgil e Cisl dichiarano lo stato di agitazione

Altri articoli in Politica

sabato, 19 giugno 2021, 17:17

L'associazione Trentino, in unione con il Cai di Massa, ha annunciato a mezzo stampa, di aver presentato in consiglio comunale una mozione per porre l'attenzione sulla manutenzione della via Vandelli, unica strada commerciale e militare che faceva parte del ducato di Modena e che è di grande interesse per tutti...

mercoledì, 16 giugno 2021, 17:22

L'idea di un traforo che attraversi le Alpi Apuane per facilitare il raggiungimento dall'entroterra toscano al litorale versiliese, proprio non va giù a Rifondazione comunista che reagisce alla notizia del proposito ventilato dal presidente della Toscana Eugenio Giani, unendo le voci tra Massa, Carrara, Versilia e Lucca

mercoledì, 16 giugno 2021, 09:39

La Lega di Massa esprime soddisfazione di fronte al prosieguo della procedura di affidamento dei lavori sull'immobile della banca d'Italia in piazza Garibaldi, da parte del Demanio

martedì, 15 giugno 2021, 19:29

Non perde tempo il Parco delle Apuane a rispondere al senatore di Forza Italia Massimo Mallegni e lo fa con una nota senza peli sulla lingua

martedì, 15 giugno 2021, 19:21

Entra nella fase operativa il progetto che mette in rete Grosseto, Prato e Massa e che vede un partenariato di 11 soggetti con la cooperativa Uscita di Sicurezza capofila

martedì, 15 giugno 2021, 11:40

Forza Italia Massa esprime la sua contrarietà riguardo alla scelta di istituire la ZTL nel tratto finale di via San Leonardo a Marina di Massa, che danneggerebbe le attività commerciali e la qualità della vita cittadina