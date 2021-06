Politica



Confimpresa: "Ritardi negli aiuti per le aziende"

martedì, 22 giugno 2021, 16:15

Ritardi nella consegna di buoni spesa, contributo affitto e ristori per le aziende: “Siamo stati contattati da molte famiglie e diversi piccoli imprenditori – spiega Daniele Tarantino, direttore di Confimpresa Massa Carrara - e ancora non hanno ricevuto i contributi messi a disposizione per l’emergenza sanitaria da Covid. Troppe persone ancora sono in attesa dei buoni spesa e dei ristori per la crisi pandemica. Quella di famiglie e imprenditori è una protesta pacifica, volta a sollecitare gli uffici territoriali e non solo, affinchè si impegnino per erogare gli aiuti al più presto. La crisi pandemica ha messo in ginocchio tantissime famiglie che hanno chiesto gli aiuti necessari per tirare avanti".



"Già a Pasqua avevamo sollecitato per il problema - spiega Tarantino -. Ora tante famiglie stanno raschiando il fondo del barile e hanno bisogno di essere aiutate. Così come le aziende che contano sui ristori per poter ripartire”.