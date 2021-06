Politica



FdI Carrara: "Strada dissestata a Fossone"

venerdì, 4 giugno 2021, 11:03

Il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia segnala la pericolosità di via Fossone Basso, nel tratto compreso tra il confine con il comune di Luni e via Pometo ove l'asfalto degradato mette a repentaglio la sicurezza di chi percorre detto tratto di strada.



"Nei giorni scorsi infatti - afferma FdI Carrara -, un adolescente che percorreva via Fossone Basso in bicicletta, finiva in una "fossetta" presente sulla strada e rovinava a terra procurandosi diverse escoriazioni e solo grazie alla sua giovane età non ha avuto conseguenze più gravi; non osiamo immaginare cosa sarebbe potuto succedere se a cadere fosse stata una persona anziana.Chiediamo pertanto publicamente, alla disattenta amministrazione grillina di Carrara, di provvedere alla messa in sicurezza della strada, facendo notare al sindaco ed all'assessore ai lavori pubblici - pur consapevoli della loro incapacità amministrativa - che la risoluzione di certi tipi di problematiche, se solo ci fosse la volontà di farlo, non sarebbe difficile nemeno per loro".