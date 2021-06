Forza Italia Carrara: "Inaccettabile rinvio su Carrarafiere ed offensivo il polo tecnologico del marmo a Navacchio"

Altri articoli in Politica

giovedì, 3 giugno 2021, 16:27

Il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia, tramite Francesco Meccheri , segnala lo stato di degrado e incuria in cui versa il marciapiede di viale Galilei a Marina di Carrara all'altezza dell'entrata degli uffici di Carrarafiere

mercoledì, 2 giugno 2021, 15:11

Un j'accuse duro che diventa lettera aperta indirizzata al presidente Eugenio Giani e che parte volutamente con un riferimento all'emendamento pro-concerie della legge regionale, finito al centro di uno scandalo politico legato alle inchieste sulle infiltrazioni di 'ndrangheta nello smaltimento dei rifiuti

mercoledì, 2 giugno 2021, 12:19

Il coordinamento Forza Italia di Massa, tramite il suo gruppo consiliare ha portato in approvazione del consiglio comunale di ieri, una mozione sul potenziamento degli uffici del settore urbanistica, in modo da favorire l’applicazione dei benefici previsti dal “super sisma-ecobonus 110%” per l’adeguamento sismico e la riqualificazione energetica degli edifici

martedì, 1 giugno 2021, 15:09

L'intervento rientra nel progetto di riqualificazione dei marciapiedi della città di Massa, inserito dall'amministrazione comunale nel Piano triennale delle opere pubbliche

martedì, 1 giugno 2021, 15:06

Nelle ultime settimane l’amministrazione comunale si è dedicata al tema delle sagre e delle feste con somministrazione temporanea di alimenti e bevande in vista dell’allentamento delle restrizioni anti Covid

domenica, 30 maggio 2021, 00:33

Visita dell’europarlamentare Susanna Ceccardi e di Filippo Maturi, accompagnati dall’assessore all’Ambiente del Comune di Massa, Paolo Balloni, presso il Parco Didattico WWF di Ronchi