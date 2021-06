Politica



Forza Italia Massa: "La ZTL in via San Leonardo scelta insensata"

martedì, 15 giugno 2021, 11:40

Forza Italia Massa esprime la sua contrarietà riguardo alla scelta di istituire la ZTL nel tratto finale di via San Leonardo a Marina di Massa, che danneggerebbe le attività commerciali e la qualità della vita cittadina: "Ma come è possibile che una scelta tanto insensata non sia stata preventivamente condivisa neanche con noi che della maggioranza rappresentiamo l'anima dialogante e moderata? - si chiedono dal partito - Venerdi, dalle 18, il traffico di via San Leonardo era bloccato da una transenna all'altezza di via Casamicciola e via Aulla ed una seconda transenna apposta in piazza Betti. Per creare una inutile ZTL, si è chiuso uno dei viali principali della città e al di la dell'incasso di molte multe a residenti e turisti, null'altro è stato registrato".

"Chi si è imbattuto in questa scelleratezza - prosegue - sa bene quanto sia grave la questione. Anche gli autobus che da Massa raggiungono Marina non possono più transitare e quindi una volta arrivati all'obelisco si scende per arrivare a piedi a Marina di Massa perchè con la ZTL in piazza Betti dalle 18 non ci arrivano più.Forza Italia vuole collegare mare e monti ma se gli uffici comunali o gli alleati interrompono senza preavviso il collegamento pubblico tra la città e la costa il problema diventa poi serio".

"Per questo - conclude - il coordinamento comunale di Forza Italia Massa chiede al sindaco ed al capo dei vigli urbani di annullare in autotutela tutte le sanzioni elevate in quella ZTL che di domenica non era legittima stante la segnaletica. Intanto il gruppo consiliare di Forza Italia Massa, avendo già raccolto le voci e le istanze dei cittadini e dei commercianti interessati, espleterà ogni azione possibile per far si che l'intera maggioranza recepisca l'impossibilità di portare avanti questa nuova ed ennesima scelta non condivisa".

D. B.