Politica



Forza Italia rinnova l'allarme sulla foce del fiume Frigido

martedì, 29 giugno 2021, 19:22

Il coordinamento comunale di Forza Italia Massa, a distanza di pochi mesi lancia un nuovo appello affinché si risolva immediatamente il problema della foce del fiume Frigido.

Stamani, il consigliere comunale Antonio Cofrancesco insieme a Luca Tonlazzerini e al coordinatore comunale Domenico Piedimonte hanno effettuato l'ennesimo sopralluogo alla foce del fiume Frigido prendendo atto dello stato di salute dello stesso che versa in condizioni sempre più critiche e per alcuni aspetti quasi irrecuperabile.

Ad aprile, Forza Italia aveva inscenato una protesta sulla spiaggia formatasi a causa del tappo che impedisce il deflusso di acqua. Lo aveva fatto come stimolo alla regione Toscana affinché risolvesse il problema che essa stessa ha creato quasi dieci anni fa spostando la scogliera a pennello che si trovava davanti al bagno Margherita e ponendola in continuità alla foce del fiume.

Da allora - è scritto in una nota - è sorto il problema dell'ostruzione ciclica della foce del fiume. E da allora Forza Italia ne chiede conto. Agli appelli ad agire lanciati dal nostro partito, ha purtroppo ed inspiegabilmente risposta a mezzo stampa l'amministrazione comunale massese parlando di un progetto e di una convenzione con l'A.N.M.I. Lo ha fatto anche sui social tramite il delegato alla costa Amorese e sembrava che il problema andasse a sparire.

Forza Italia ha criticato quell'annuncio sia perchè non era a conoscenza del progetto di cui gli alleati parlavano sia perchè era nelle cose che dei semplici mini dragaggi non potessero risolvere un problema così grave.

Purtroppo il tempo ha dato ragione a Forza Italia che il territorio della Marina lo conosce e cerca di difenderlo da tutte le storture che ne accellerano il declino e ne pregiudicano il decoro.

Forza Italia e la città intera assiste oggi ad una foce del Frigido simile che anziché vedere il deflusso di acqua si è trasformato in uno stagno maleodorante. Pieno di alghe che bisogna impedire che raggiungano il mare e le nostre spiagge.

E' ora di agire. Non bisogna consentire al male di estendersi. Sono ormai centinaia di metri quelli interessati da questo fenomeno. Forza Italia Massa ha lamentato anche i danni collaterali causati dalla mancata navigabilità della foce del fiume. Danni consistenti anche nel fatto che la tassa di stazionamento che molti marinelli pagavano per ormeggiare le proprie barchette sulle sponde del Frigido non possono più farlo perchè l'intero letto del fiume ha perso il fondale e la propria sabbia. Non rimane ahimè che una distesa di ciottoli ricoperti da pochi centimetri di acqua stagnante in un mare di alghe.

E questo è davvero indecoroso. Marina di Massa e la città intera non lo meritano davvero.

La regione si faccia carico immediatamente di risolvere il problema che ha creato.