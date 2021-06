Politica



Fratelli d'Italia dà voce alle istanze di Fontia e Avenza: chiediamo strade percorribili, parcheggi, centri di aggregazione, turismo e un marciapiede in via Giovan Pietro

domenica, 27 giugno 2021, 19:37

di francesca vatteroni

Dopo i gazebo a Marina, Fratelli d'Italia continua il percorso di ascolto dei cittadini facendo sopralluoghi lungo il territorio. Per esempio a Fontia. Il paese che si trova sopra le colline a pochi km da Carrara soffre ormai da lungo tempo di mali apparentemente incurabili. Così sabato mattina una delegazione di Fratelli d'Italia ha fatto visita alla comunità fontiese facendosi raccontare le criticità maggiori.

"Le strade del paese sono ridotte a mulattiere impercorribili, manca un parcheggio e manca un centro di aggregazione per il paese, pensiamo agli anziani e ai bimbi, centro che vedremo bene nell'ex scuola elementare presso il quale vorremmo riportare il seggio elettorale: oggi i fontiesi votano a Fossola" fa un report di quanto ascoltato Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia.

Certamente Fontia, come tanti paesini a monte, nascondono tesori dimenticati da recuperare. Alessandro Bruschi, fontiese e membro della delegazione, descrive l'antico lavabo abbandonato e ricorda le tracce storiche della Linea Gotica che passava esattamente da lì:"C'è una galleria dei tedeschi e ci sono i tobruk tedeschi, dei piccoli bunker interrati coperti da sterpaglia e lasciati andare in rovina" spiega. Saranno più o meno una decina infatti queste piccole fortificazioni, ma sparse per la collina chissà quanti ce ne saranno.

E proprio la collina su cui sorge il paese, Hill 366 come venne denominata nelle cartine militari degli alleati, divenne teatro di una sanguinosa battaglia combattuta dagli Alleati per poter sfondare la Linea Gotica costruita dai nazisti. La chiesetta sopra a Fontia, Santa Lucia, venne trasformata in un punto di osservazione dai tedeschi i quali alla fine, dopo giorni di battaglia, dovettero cedere agli americani aiutati dalle forze partigiane, le quali ben conoscevano il territorio e le colline intorno. Fu un massacro, ma delle testimonianze di quei momenti storici non c'è stato ancora nessun tentativo di recupero con un percorso turistico. "Vorremmo che il paese venisse rivalutato dal punti di vista turistico" rivendica Bruschi.

Un altro problema storico di Fontia e Santa Lucia, anzi un vero e proprio problema cronico, sono le antenne dei ripetitori.

"Chiederemo e proporremo-riprende Baruzzo- l'installazione di una sola antenna e non le tre che ci sono ora, con tutti i ripetitori racchiusi dentro una torre la cui architettura sia progettata in modo da essere il minor impattante possibile e chiederemo controlli sull'inquinamento elettromagnetico".

La delegazione di Fratelli d'Italia ( composta da Lorenzo Baruzzo, Matteo Costa, Marco Bonni, Alessandro Bruschi e Cesare Micheloni) si è poi spostata in un'altra frazione del territorio carrarese: a distanza di quasi un anno dall'ultima visita ai marciapiedi di via Giovan Pietro ad Avenza, è tutto rimasto esattamente come ormai da anni, da quando ci fu il ferimento di una signora che lì cadde. Tutto transennato e le lastre di marmo divelte. "Questo è il simbolo del degrado di Avenza-attacca Baruzzo-non è la prima volta che chiediamo la sistemazione di questi marciapiedi. E' l'esempio negativo di come amministra la giunta. Avevano già stanziato le risorse due anni fa, poi si sono resi conto che non bastavano e arrivarono a chiedere un obolo ai cittadini e proprio in un periodo di crisi economica. Quindi noi insistiamo perché vengano ripristinati, nella speranza che da qui al prossimo anno quando ci saranno nuove elezioni, almeno pur di accattivarsi la simpatia degli elettori, ci mettano mano".

Nel frattempo, spiega Baruzzo, Fratelli d'Italia proseguirà nel percorso di ascolto verso le amministrative 2022:"E' un percorso che ci porta ad andare e stare in mezzo alla gente per poter comprenderne a fondo le richieste" ha chiosato il coordinatore comunale.