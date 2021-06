Politica



Gruppo di vicinato del Lungofrigido: "Vicinanza ai manifestanti, ignorati dall'amministrazione"

martedì, 22 giugno 2021, 09:32

Nei giorni scorsi si è tenuta una manifestazione di protesta da parte di un gruppo di cittadini, contrari alla decisione dell'amministrazione Persiani sull'eliminazione di un lotto di parcheggi gratuiti nella zona compresa fra via Lungofrigido e via Garosi, nelle cui vicinanze si trovano strutture turistiche e commerciali che, a detta del comitato, potrebbero subire danni economici, essendo private di un'area gratuita per la sosta.

La decisione è arrivata improvvisamente e senza preavviso per cui il gruppo, in un comunicato, esprime la sua vicinanza ai manifestanti e chiede all'amministrazione un maggiore coinvolgimento della società civile su questioni di interesse pubblico: "Da più di un anno - scrivono - avevamo offerto infatti una significativa soluzione al problema viario di Marina, con ampie promesse che queste venissero prese in considerazione, promesse ad oggi disattese dai fatti. La cosa che più intristisce poi, è vedere portar via le macchine, per lasciar posto alle sterpaglie, che rendono impraticabile il marciapiede, e invadono anche la corsia di marcia: ci chiediamo se questo sia attenzione al turista, e ai cittadini".

"Sperando in una ripresa del dialogo - conclude - e in un confronto costruttivo, continueremo ad appoggiare questi cittadini, e a credere che una soluzione, se la si vuole, sia possibile".